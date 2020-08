Lorenza muore a Lipari dopo 4 visite e senza la verità. "Dicevano che era cervicale" (Di domenica 30 agosto 2020) Vogliono la verità sulla morte della ventiduenne Lorenza Famularo, avvenuta il 23 agosto in circostanza ancora poco chiare, e chiedono che l’ospedale di Lipari sia attrezzato e reso efficiente in ogni reparto. I familiari e amici di Lorenza hanno presidiato la struttura sanitaria per tenere alta l’attenzione sul caso di Lorenza e sulle condizioni dell’ospedale. Prossima settimana è atteso nell’isola l’assessore alla Salute Ruggero Razza, che ha concordato la missione con il presidente Nello Musumeci su richiesta proprio di amici e parenti della ragazza, che spingono per avere giustizia.Scrive il Corriere:Nei giorni precedenti era stata visitata quattro volte dalla guardia medica e in ospedale perché aveva avvertito delle fitte, prima al collo e poi ... Leggi su huffingtonpost

