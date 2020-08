L’ora della verità, seconda puntata – Anticipazioni 31 agosto (Di domenica 30 agosto 2020) L’ora della verità ritorna con la sua seconda puntata nel prime-time di Canale 5 del 31 agosto 2020. La serie tv francese continuerà a raccontarci lo sviluppo delle indagini di Clotilde, alla ricerca di una risposta: la madre Palma è ancora viva? Le Anticipazioni de L’ora della verità ci svelano che scopriremo qualcosa di più su quanto accaduto negli anni Novanta, soprattutto per via delle minacce ricevute dalla famiglia della protagonista. Chi poteva volere la morte di Paul e Palma? L’ora della verità, seconda puntata – Anticipazioni e trama Episodio 4 – Nel ’94, Palma trova davanti alla porta di casa delle bambole di cera ... Leggi su giornal

matteosalvinimi : Dopo le piazze e i sorrisi commoventi della Toscana si riparte, direzione Marche! Non vedo l'ora di essere insieme… - GoalItalia : Messi-Guardiola: sta per scoccare l'ora della reunion? ?? - robertosaviano : Chi comprerà i ristoranti falliti? Chi gli hotel in difficoltà o le fabbriche in crisi per le conseguenze della pan… - aangelflying : RT @leleJ00nie: E finalmente dopo così tanto tempo, avremo il dvd della tappa al Wembley stadium. È da più di 1 anno che aspetto di tornar… - DanielaColi2 : La guerra degli US contro il Giappone aveva l'obiettivo di impedire l'egemonia del Giappone in Asia. Dopo il 1945 g… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ora della “Non siamo pronti”: Parigi ora teme il ritorno sui banchi Rep