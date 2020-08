L’ora della verità, prima puntata – Anticipazioni 30 agosto (Di domenica 30 agosto 2020) L’ora della verità debutta con la sua prima puntata nel prime-time di Canale 5 di oggi, 30 agosto 2020. Conosceremo da vicino la protagonista e il dramma che la insegue da tanti anni: un evento misterioso le permetterà di riaprire le indagini su quanto accaduto alla sua famiglia in passato. Le Anticipazioni de L’Ora della verità ci rivelano che non sarà così semplice per Clotilde riuscire ad ottenere delle risposte. Il suo ritorno in Corsica sarà anzi costellato da nuovi dubbi e una scia di morti che la circonderanno molto presto. L’ora della verità, prima puntata – Anticipazioni e trama Primo episodio – Clotilde è costretta a tornare ... Leggi su giornal

