L’ora della verità, le anticipazioni della prima puntata in onda domenica 30 agosto (Di domenica 30 agosto 2020) L’ora della verità, le anticipazioni della prima puntata in onda domenica 30 agosto L’ora della verità è una nuova serie televisiva francese tratta dal romanzo “Le temps est assassin di Michel Bussi e arriva in prima tv e in prima serata su Canale 5 a partire da domenica 30 agosto con la prima puntata. La serie è diretta da Claude-Michel Roma ed è stata trasmessa per la prima volta in Belgio, poi in Svizzera e infine in Francia. In Italia è arrivata soltanto nel 2020. La serie è composta da 8 episodi, ma ... Leggi su tpi

