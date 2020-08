L’Ora della Verità: il thriller ‘familiare’ francese al via su Canale 5. Nel cast le italiane Caterina Murino e Valeria Cavalli (Di domenica 30 agosto 2020) Caterina Murino - L'Ora della Verità E’ tratta dal romanzo Le temps est assassin di Michel Bussi la fiction L’Ora della Verità, in partenza su Canale 5 questa sera. Suddivisa in otto episodi di 50 minuti circa, che verranno trasmessi dalla rete ammiraglia Mediaset in tre appuntamenti, la serie è stata diretta da Claude-Michel Rome e ha nel cast le attrici italiane Caterina Murino e Valeria Cavalli, quest’ultima nota agli appassionati di soap per il ruolo della dark lady Gloria Fournier in Un Posto al Sole. Un racconto avvincente che mescola i toni thriller a quelli tipici delle saghe familiari: al centro della ... Leggi su davidemaggio

Corriere : L'annuncio della sottosegretaria Zampa: «Stiamo chiudendo un accordo di collaborazione perché ci sia una reciprocit… - robertosaviano : Chi comprerà i ristoranti falliti? Chi gli hotel in difficoltà o le fabbriche in crisi per le conseguenze della pan… - matteosalvinimi : Più di cento immigrati a bordo della Sea Watch4: visto che ora perfino i sindaci siciliani di Pd e 5Stelle si oppon… - simosimotw : RT @giornalettismo: Il video in cui invitava i turisti a venire in Italia. La manifestazione del #2giugno prima della #fase2. Ma ora, per… - ClaudioSeganti1 : @MolinariRik Dopo le sue affermazioni su l'obbligo vaccinale, mi chiedo quale è il vero volto della lega. Il tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ora della Francesca Frezza: «Mia figlia Nina uccisa dal citrobacter, pessima igiene nell'ospedale di Verona» Corriere della Sera