Lombardia: 235 nuovi casi di Covid A Bergamo ancora 17 positivi (Di domenica 30 agosto 2020) Sono 235 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Lombardia nella giornata di domenica 30 agosto attraverso l’analisi di 12.863 tamponi (sabato erano 289 con 18.701 tamponi). Leggi su ecodibergamo

Come di consueto gli amministratori locali hanno diramato il bilancio dei contagi da coronavirus in Lombardia aggiornato a domenica 30 agosto 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati ...Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera a Villanterio, in provincia di Pavia, in un tragico incidente stradale. Il ragazzino è stato travolto da un’auto pirata mentre era in sella alla sua bici: inuti ...