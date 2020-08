LIVE – Trieste-Trento 23-23, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 30 agosto 2020) Allianz Pallacanestro Trieste e Dolomiti Energia Trento si affrontano in occasione del primo turno del gruppo C della Supercoppa 2020 di Serie A1. All’Allianz Dome la squadra di Dalmasson fa il debutto stagionale contro la Dolomiti Energia di Nicola Brienza che nello scorso campionato ha preso le redini dei trentini nella massima serie. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 20.00 di domenica 30 agosto. SEGUI VENEZIA-TREVISO IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Trieste-Trento 23-23 11′ – Gran taglio di Maye letto da Forray: 23-25. 11′ – 2 su 2 di Sanders dalla ... Leggi su sportface

massimilianimrc : Domenica di lavoro, fuori piove, a tratti diluvia. Verso sera finalmente smette, così chiudi la libreria e... spett… - sportface2016 : #LBASupercoppa LIVE – Trieste-Trento, RISULTATO IN DIRETTA. Segui il match dalle ore 20.00 - livetennisit : Challenger Trieste: LIVE la Finale. Live Bonadio vs Alcaraz (LIVEVIDEO) - zazoomblog : Bonadio-Alcaraz in live streaming: data e orario d’inizio finale Challenger Trieste 2020 - #Bonadio-Alcaraz… -