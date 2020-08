LIVE – Tour de France 2020, seconda tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 30 agosto 2020) La DIRETTA scritta della seconda tappa del Tour de France 2020, che rimane a Nizza ma propone una frazione con 4000 metri di disLIVEllo e due GPM di prima categoria. Subito salita quindi, sale l’attesa per scoprire se i big della classifica generale si faranno subito vedere nelle prime posizioni. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, con la DIRETTA testuale che non vi farà perdere nemmeno un’emozione della Grande Boucle. Segui il LIVE a partire dalle 13:20 PERCORSO E ALTIMETRIA LA tappa IN TV: ORARI E STREAMING AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface

infoitsport : LIVE Tour de France 2020 in DIRETTA: pagelle e classifiche. Viviani e Nizzolo nei 10 - infoitsport : LIVE Tour de France 2020 in DIRETTA: come stanno Pinot e Sivakov. Rowe: “Astana, figura da stupidi” - SCinquetti : RT @mariarosaria_na: Tre anni fa a Bochum Marco ci regalava per la prima volta live 'Proteggiti da me'. Una versione più intima rispetto a… - harshugs : SCUSATE ma se liam fa tuttte ste cose inerenti ai 1D in un concerto virtuale io non voglio immaginarmi al tour live… - infoitsport : LIVE Tour de France 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Kristoff prima maglia gialla! Caduti Bennett, Sivakov e Pino… -