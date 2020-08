Live F1, diretta GP Belgio: safety-car per un brutto incidente tra Giovinazzi e Russell, piloti illesi (Di domenica 30 agosto 2020) Il replay mostra che Giovinazzi ha perso il posteriore della sua Alfa Romeo ed è andato a sbattere contro le gomme, Russell ha cercato di evitarlo, ma una gomma persa dal pilota italiano ha... Leggi su ilmessaggero

matteosalvinimi : In diretta da Sannicandro di Bari. Il vostro affetto, nonostante il caldo, mi dà la carica. Il 20 e 21 settembre ma… - matteosalvinimi : In diretta da Bari, con la squadra della Lega per la Puglia! E il 20 e 21 settembre anche qui mandiamo a casa il Pd… - matteosalvinimi : In diretta da Bari, San Girolamo! Spettacolare, grazie! ?? ?? LIVE ?? - gponedotcom : LIVE - Pernat ore 18:00 - il mondiale SBK e la lotta tra Rea e Redding: Carlo Pernat protagonista della nostra dire… - _dreamer94_x : LEGGETE PLEASE: Riguardo i VMAs, sarò in live sia su twitch che su twitter. (Vi consiglio di guardare la diretta s… -