LIVE – Contagi aggiornati oggi, domenica 30 agosto: morti e guariti in Italia e nel mondo (Di domenica 30 agosto 2020) Tutti i Contagi e i dati in tempo reale nella giornata di domenica 30 agosto per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei Contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di domenica 30 agosto. Segui il LIVE su Sportface.it SEGUI IL LIVE DEL BOLLETTINO IN Italia ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NEL mondo IN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 25.170.439 morti DA CORONAVIRUS TOTALI: ... Leggi su sportface

