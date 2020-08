L’Italia si blinda dal virus: tamponi per chi arriva e chi va in Francia (Di domenica 30 agosto 2020) La circolazione del virus cresce nel resto d’Europa e l’Italia, dove la situazione va meglio, intende proteggersi. Quindi, secondo lo schema già adottato per Spagna, Croazia, Grecia e Malta, visto che la situazione più pesante in questo momento è in Francia, l’idea è quella di imporre il tampone anche a tutti coloro che rientrano da quel Paese. Leggi su vanityfair

