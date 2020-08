Lione femminile e Wolfsburg questa sera si giocano la Champions League (Di domenica 30 agosto 2020) questa sera si chiuderà ufficialmente la Champions League femminile, con la finalissima tra Lione femminile e Wolfsburg. Per la società francese è addirittura la nona partecipazione ad una finale di UCL, il che rende la squadra una delle più forti a livello Mondiale tra le donne. questa finale sembra essere diventata un’abitudine, con le due squadre che si affronteranno per la quarta volta all’atto conclusivo dal 2013! Una finale annunciata dunque, con due tra le squadre più forti di sempre! LA FINALE: questa sera, Domenica 30 agosto a San Sebastian tocca alle donne. Come accaduto in campo maschile, a contendersi il titolo ci saranno una squadra ... Leggi su sport.periodicodaily

Questa sera si chiuderà ufficialmente la Champions League femminile, con la finalissima tra Lione femminile e Wolfsburg. Per la società francese è addirittura la nona partecipazione ad una finale di U ...

Questa sera si chiuderà ufficialmente la Champions League femminile, con la finalissima tra Lione femminile e Wolfsburg. Per la società francese è addirittura la nona partecipazione ad una finale di U ...