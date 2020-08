L’infermiera simbolo della lotta al Covid ai negazionisti: «Vorrei provassero quello che ho provato io» (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 agosto) Il suo corpo stanco lo abbiamo visto su decine di manifesti in tutta Italia durante la fase più dura dell’emergenza Coronavirus. Elena Pagliarini, infermiera di Cremona, ricorda bene le fatiche di marzo e aprile nella lotta al Covid-19. Oggi, mentre il fronte dei negazionisti del virus trova sempre più seguito, non trattiene la frustrazione: «Vorrei che provassero quello che ho provato io in questi lunghi mesi, molto, molto reali». «Non posso credere che ci siano persone che banalizzano così tanto un problema così reale, negando i giorni e le notti di grande lavoro e sofferenza nostra e dei malati», ha detto a La Stampa. Sono 41 i colleghi che hanno perso la vita a ... Leggi su open.online

