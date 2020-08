Liliana Segre sulla pandemia e il ritorno a scuola: 'Giovani tocca a voi, prendete in mano la vostra vita' (Di domenica 30 agosto 2020) "Cari ragazzi, tocca a voi. prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d'incertezza prendete per mano l'Italia. Io provo ancora speranza". Lo dice la senatrice a vita ... Leggi su globalist

