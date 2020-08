Ligue 1, il Monaco di Kovac di misura a Metz. Bene Bordeaux e Nantes (Di domenica 30 agosto 2020) Metz, Francia, - Grazie al tap-in sotto porta di Benoit Badiashile al 24', Niko Kovac ottiene il primo successo, al secondo tentativo, sulla panchina del Monaco . I monegaschi, che espugnano di misura ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Monaco I risultati in Ligue 1 - Vincono Lilla e Monaco, Nizza capolista Goal.com Metz-Monaco 0-1

Vittoria per il Monaco che è riuscito a battere a domicilio il Metz per 1-0 nel match della seconda giornata della Ligue 1. La rete di Badiashile Mukinayi al minuto 22 ha dato i tre punti alla sua squ ...

I risultati in Ligue 1 - Vincono Lilla e Monaco, Nizza capolista

Una tripletta di Depay permette al Lione di surclassare il Dijon, vittoria del Rennes contro il Montpellier. Il Nizza è in testa. Vince il Monaco.

Una tripletta di Depay permette al Lione di surclassare il Dijon, vittoria del Rennes contro il Montpellier. Il Nizza è in testa. Vince il Monaco.