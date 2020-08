Libero: «Alla Scandroglio “negra” e “zoccola” si può dire perché si candida per la Lega» (Di domenica 30 agosto 2020) Su Libero, il caso di Cristine Mariam Scandroglio candidata in Campania alle Regionali con la Lega. Sui social, proprio a causa della sua appartenenza politica, ha ricevuto pesanti insulti razzisti, perché di colore. «Negazionista», «negra», «se fossi rimasta in Costa d’Avorio oggi saresti una prostituta». Il quotidiano riporta alcuni degli insulti che le sono stati diretti. E scrive: “Il suo problema? Essere della Lega. E quindi non c’è un “Black lives matter” che si mobiliti se la insultano per il colore della pelle. Non c’è una sardina che si indigni perché la chiamano «negra». Non c’è una femminista che alzi la voce quando sui social le danno della ... Leggi su ilnapolista

