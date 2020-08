“L’ho aspettata invano per fare colazione”. Monica, morta nel letto a 52 anni. Il marito non si da pace: “Lasci un vuoto enorme” (Di domenica 30 agosto 2020) Monica Bassani è morta nel sonno, accanto all’amato marito, che la stava attendendo per fare colazione assieme, come ogni mattina. Non l’ha vista arrivare e ha scoperto il dramma. Così se n’è andata a soli 52 anni Monica, che per alcuni anni aveva gestito un negozio di tessuti in via Fuà Fusinato, a pochi passi dal centro storico di Rovigo. La storia è riportata da Il Gazzettino. Lascia il marito Paolo Dazzani, 54enne, impiegato in un’azienda tessile modenese, e i figli Deborah di 29 anni, Andrea di 22 e Camilla di 19, oltre alla mamma, le sorelle, il fratello e i nipoti. Una morte che ha lasciato una intera città senza parole. “Mia moglie aveva gestito per alcuni ... Leggi su caffeinamagazine

