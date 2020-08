L’ex senatrice della Lega che si stende a terra per non far passare i migranti sbarcati a Lampedusa (Di domenica 30 agosto 2020) Uno striscione adagiato a mo’ di coperta e Angela Maraventano che vi si stende sopra. Il suo scopo è quello di rallentare il più possibile il passaggio dei migranti che, in 450, sono sbarcati ieri sera nel porto di Lampedusa, rendendo ancora più complessa la situazione gestionale dell’emergenza sull’isola. L’ex senatrice della Lega ha messo in atto una protesta che sta avendo un forte impatto mediatico. Insieme a lei, un gruppo di una decina di manifestanti Lampedusani che, avendo avuto notizia dell’ennesimo sbarco in poche ore, aveva raggiunto il porto per manifestare contro l’arrivo dei migranti dalla Tunisia. LEGGI ANCHE > Mentre Salvini non vuol far sbarcare ... Leggi su giornalettismo

antonie85321896 : RT @wikipeople1: L’ex senatrice della ?@LegaSalvini? @AMaraventano? guida la protesta dei cittadini di #Lampedusa contro lo sbarco di 450 m… - wikipeople1 : L’ex senatrice della ?@LegaSalvini? @AMaraventano? guida la protesta dei cittadini di #Lampedusa contro lo sbarco d… - dorina08076812 : RT @Massimo10489625: ???? #INVASIONE MA I BUONISTI NEGANO Ex guerriglieri di Daesh sui barconi: così torna l'allarme terrorismo «Le autor… - Massimo10489625 : ???? #INVASIONE MA I BUONISTI NEGANO Ex guerriglieri di Daesh sui barconi: così torna l'allarme terrorismo «Le au… - Destradipopolo : #SALLUSTI ATTACCA L’EX FIDANZATA #Santanche: “PARLA DA TITOLARE DI #DISCOTECHE CHE PENSA AL FATTURATO MENTRE DA SEN… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex senatrice Colombia, l’ex presidente Uribe agli arresti domiciliari per «corruzione di testimoni». Il Paese si spacca Corriere della Sera