League of Legends introduce un nuovo eroe, la rosa del deserto Samira (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo tanta speculazione e altrettanti leak, il prossimo campione di League of Legends è stato confermato, grazie all'operato del noto dataminer Surrender@20. Si tratta, come già ipotizzato da tempo, di Samira, la rosa del deserto.Sebbene Riot Games non abbia ancora svelato ufficialmente Samira attraverso i classici reveal, Surrender@20 è già riuscito a trovare tutti gli asset legati al nuovo personaggio, incluse le interazioni con gli altri personaggi, le sue reazioni e, cosa ancora più importante, le sue abilità.Samira sarà un personaggio che farà grande uso del sistema Stile, il quale le permetterà di accrescere il suo potere e scatenare le abilità più forti. Nello specifico, ... Leggi su eurogamer

Samira, la Rosa del Deserto è stata inserita da Riot nel client beta di League of Legends in maniera molto discreta, senza clamore – i data-miner di surrenderat20 però non si sono lasciati sfuggire la ...

