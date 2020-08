Le foto nomask dei “milioni a Berlino”… nel 1997 – Ancora foto della Love Parade (Di domenica 30 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti una condivisione con le foto della manifestazione di Berlino. foto del tutto tarocche, o meglio falsificate in un elemento essenziale. Lo spaziotempo. Inevitabile la premessa: poco fa abbiamo giusto parlato della manifestazione dei movimenti no mask, i c.d. “negazionisti del COVID” pervicacemente opposti alle misure di distanziamento sociale rese necessarie per il contrasto alla pandemia. Ma il lupo nomask perde il pelo ma non il vizio: mentivano sfacciatamente il mese scorso, lo rifanno Ancora adesso. E con lo stesso bieco, becero trucco del prendere foto dalla Love Parade, come vedremo. Abbiamo anche parlato di come i negazionisti nostrani ... Leggi su bufale

Una nuova edizione del Misinformation Monitor di NewsGuard, una newsletter sulla disinformazione con dati esclusivi provenienti da cinque paesi. A cura di Gabby Deutch The big story… In Europa, il mov ...

Sharon Stone rivela sui social che sua sorella Kelly ed il marito hanno il Covid: ricoverati entrambi in ospedale, l’attrice accusa i “No-Mask” Nel fine settimana appena trascorso, Sharon Stone ha sve ...

