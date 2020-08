Lazio, nuova offerta per Muriqi: passo indietro della Fiorentina (Di domenica 30 agosto 2020) La Lazio avrebbe pronta una nuova offerta per Muriqi su cui si registra un passo indietro da parte della Fiorentina La Lazio sarebbe pronta ad avanzare una nuova offerta per l’acquisto di Vedat Muriqi dal Fenerbahce secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La società biancoceleste vorrebbe offrire 18 milioni di euro al club turco e 3 di ingaggio al calciatore. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, si registra poi un passo indietro della Fiorentina dopo la telefonata effettuata da Claudio Lotito a Joe Barone nella giornata di ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Calano lievemente i contagi da coronavirus in Italia: i nuovi casi da ieri sono 1.444, contro i 1.462 di venerdì. I dati diffusi dal ministero della Salute registrano una sola vittima, per un totale d ...

SPAL: in arrivo un difensore e un attaccante

La Spal ha chiuso con il Sassuolo per Marco Sala. Il terzino sinistro scuola Inter è il primo colpo del ds Zamuner. Sala, che sarà chiamato a raccogliere la pesante eredità di Fares, vicino alla Lazio ...

