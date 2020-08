Lavori di restyling e nuovi arredi , scuole pronte alla ripartenza (Di domenica 30 agosto 2020) Lavori di adeguamento nelle scuole statali primarie e secondarie di primo grado e l'acquisto di nuovi arredi per consentire una ripresa in sicurezza. Il Comune di Arese ha stanziato 100.000 euro per ... Leggi su ilgiorno

LaStampa : Divieti e deviazioni fino al 25 settembre in centro a Oneglia. - DonatellaBeneta : RT @LuigiBrugnaro: Casinò di #Venezia, inauguriamo oggi la sede di Ca’Noghera dopo i lavori di restyling. • 284 giorni di lavori • un amp… - nuova_venezia : RT @LuigiBrugnaro: Casinò di #Venezia, inauguriamo oggi la sede di Ca’Noghera dopo i lavori di restyling. • 284 giorni di lavori • un amp… - StampaSavona : Ponte Viveri, senso unico per due settimane dopo i lavori di restyling - fabrizio_conte : RT @LuigiBrugnaro: Casinò di #Venezia, inauguriamo oggi la sede di Ca’Noghera dopo i lavori di restyling. • 284 giorni di lavori • un amp… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori restyling Lavori di restyling e nuovi arredi , scuole pronte alla ripartenza IL GIORNO RENZI-BITI, Le parole che hanno portato allo scontro

All'improvviso, proprio quando si vedeva la linea del traguardo, sugli emendamenti salva-stadi il Governo si spacca. L'oggetto del contendere - come spiega La Nazione oggi - sono i due emendamenti pro ...

Santo Stefano al Mare, il programma elettorale del candidato sindaco Marcello Pallini

Santo Stefano al Mare. Il programma elettorale di un gruppo che intende amministrare un comune è un vero e proprio contratto stipulato con i cittadini. Marcello Pallini, candidato a Sindaco nelle pros ...

All'improvviso, proprio quando si vedeva la linea del traguardo, sugli emendamenti salva-stadi il Governo si spacca. L'oggetto del contendere - come spiega La Nazione oggi - sono i due emendamenti pro ...Santo Stefano al Mare. Il programma elettorale di un gruppo che intende amministrare un comune è un vero e proprio contratto stipulato con i cittadini. Marcello Pallini, candidato a Sindaco nelle pros ...