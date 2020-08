Lavori alla condotta idrica a Ravello: la mappa dei disagi (Di domenica 30 agosto 2020) Lavori urgenti alla condotta: famiglie senz'acqua a Pellezzano 26 agosto 2020 Con un avviso pubblicato sulla propria pagina Facebook , il Comune di Ravello informa la cittadinanza che domani, lunedì ... Leggi su salernotoday

virginiaraggi : Proseguono i cantieri per rinnovare la metro di Roma: ecco le immagini dei lavori alle gallerie della linea B alla… - matteosalvinimi : Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un… - SimoneCosimi : Alla comitiva che ha aggredito una pattuglia di vigili urbani a Roma rifiutandosi di indossare la mascherina dev’es… - Alessio_Ram : RT @_ThousandN: Che si chiami Paganini o Balzarini, che lavori in RAI o Mediaset, chi accosta Vidal o qualsiasi altro extracomunitario che… - AntonioMileo : RT @_ThousandN: Che si chiami Paganini o Balzarini, che lavori in RAI o Mediaset, chi accosta Vidal o qualsiasi altro extracomunitario che… -

"Il nostro slogan per il referendum è 'Ora o mai Più' perché votando per il Sì tagliamo 345 parlamentari. Altrimenti rimane tutto com'è". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando ...

Messi: la Liga dà ragione al Barcellona, non può andare via gratis

Se Lionel Messi vuole andare via dal Barcellona deve portare in Catalogna un club disposto a pagare la clausola da 700 milioni di euro. È in soldoni questo l’intervento de La Liga Spagnola, che irromp ...

