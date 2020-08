Larissa Iapichino campionessa italiana di salto in lungo, la figlia di Fiona May guarda al futuro (Di domenica 30 agosto 2020) L’hanno definita «predestinata», ma forse sarebbe il momento di definirla soltanto per il suo talento. Larissa Iapichino agli Assoluti di Padova ha conquistato il suo primo titolo italiano nel salto in lungo. La figlia di Fiona May e Gianni Iapichino ha vinto la gara dei grandi appena 18enne. Le è bastato saltare 6,32 metri, lontana dal suo personale di 6,80 realizzato il mese scorso a Savona. Dietro di lei Laura Strati ed Elisa Naldi entrambe a 6,17 metri. https://twitter.com/atleticaitalia/status/1299807048306167808 Leggi su vanityfair

