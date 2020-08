L’appello di Liliana Segre ai giovani per i suoi 90 anni: «Tocca a voi. Prendete per mano l’Italia» (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 agosto)Un lockdown passato nella sua casa di Milano e la paura di morire da sola senza i figli e i nipoti. Liliana Segre, 90 anni il prossimo 10 settembre, si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Dalla pandemia al ricordo di Auschwitz. Fino a un accorato appello ai giovani: «Cari ragazzi, Tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d’incertezza Prendete per mano l’Italia». In questo 2020 di incertezza, Segre dice di provare ancora speranza: «Mi arriva innanzitutto dalle tantissime storie di eroi sanitari, medici e infermieri che hanno scelto di stare dalla parte giusta. Sono loro i vincenti, ... Leggi su open.online

