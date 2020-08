L'annuncio di Djokovic: 'Nata una nuova associazione di tennisti' (Di domenica 30 agosto 2020) Visualizza questo post su Instagram After today's successful meeting, we are excited to announce the beginning of the Professional Tennis Players Association, PTPA,. The first player only association ... Leggi su repubblica

A Novak Djokovic non è bastato il successo di New York. Il tennista n.1 al mondo infatti, poche ore dopo aver battuto Raonic nella finale del Cincinnati,ha annunciato la nascita di una nuova associazi ...

