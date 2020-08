Landini: "Contratti senza salario è restaurazione" (Di domenica 30 agosto 2020) “L’idea che si possono non rinnovare i Contratti e che non debbano distribuire il salario non è una rivoluzione è restaurazione. E un modo per non rinnovare i Contratti”. Lo ha detto, dalla festa dell’Unità di Modena, il segretario della Cgil Maurizio Landini, che ha commentato le parole del leader di Confindustria Carlo Bonomi.“Avremo un incontro con Confindustria il 7 settembre - ha detto Landini - quello che leggo sui giornali non aiuta. C’è bisogno di una legge sulla rappresentanza, cancellare i Contratti pirata e investire sul lavoro. E’ importante che il governo ci convochi e che gli imprenditori non scelgano la strada dello scontro” Leggi su huffingtonpost

“L’idea che si possono non rinnovare i contratti e che non debbano distribuire il salario non è una rivoluzione è restaurazione. E un modo per non rinnovare i contratti”. Lo ha detto, dalla festa dell ...

Per Landini, invece, “non firmare dei rinnovi contrattuali che dovevano solo essere firmati e per i quali c’era una preintesa” equivale a “non costruire coesione sociale ma scegliere una strada in cui ...

