Lampedusa, sbarcati altri 450 immigrati. Un’isola invasa e il costoso flop del governo (Di domenica 30 agosto 2020) Roma, 30 ago – Un flusso continuo, inarrestabile perché non si fa nulla di concreto per arrestarlo. I 450 clandestini, per lo più tunisini, sbarcati nella notte a Lampedusa sono la fotografia del fallimento del governo giallofucsia. L’isola siciliana è letteralmente invasa da immigrati irregolari e le risibili iniziative prese sin qui dall’esecutivo si stanno rivelando del tutto inefficaci per frenare gli arrivi dei barconi. L’impressionante numero di nordafricani giunti stanotte sulle coste di Lampedusa a borgo di un peschereccio, intercettato a quattro miglia dalla costa dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, vanno ad aggiungersi ai circa 1.100 già presenti nell’hotspot di contrada Imbriacola. Per ... Leggi su ilprimatonazionale

