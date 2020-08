Lampedusa, sbarcano altri 500 migranti: “La situazione è insostenibile” (Di domenica 30 agosto 2020) In Sicilia trenta gli sbarchi nella giornata di venerdì, altri otto sabato compreso l’arrivo dei 49 trasbordati dalla Lous Michel. L’appello del sindaco e del presidente della regione. Scatta l’allarme in Sicilia. Nella notte a Lampedusa è arrivato un altro barcone con a bordo circa 500 migranti. Più di 800 in sole 48 ore. “Se … L'articolo Lampedusa, sbarcano altri 500 migranti: “La situazione è insostenibile” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteosalvinimi : ?? ULTIM'ORA DA LAMPEDUSA! Decine e decine di clandestini sbarcano indisturbati sull'isola, senza controlli. L'invas… - Corriere : Lampedusa, sbarcano altri 450 migranti. La rabbia del sindaco: proclamerò lo sciopero dell’isola - Corriere : Lampedusa, sbarcano altri 450 migranti. La rabbia del sindaco: proclamerò lo sciopero ... - a42nno : RT @Corriere: Lampedusa, sbarcano altri 450 migranti. La rabbia del sindaco: proclamerò lo sciopero dell’isola - JANEDOU13 : RT @RadioSavana: Lampedusa ora, clandestini africani sbarcano autonomamente tra i turisti per poi dileguarsi. #risorseINPS #RadioSavana htt… -