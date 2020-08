Lampedusa, peschereccio con 450 migranti: ex senatrice leghista organizza protesta durante lo sbarco. Tensione con la polizia (Di domenica 30 agosto 2020) Nella notte sabato e domenica 30 agosto, un vecchio peschereccio con circa 450 migranti è entrato nel porto di Lampedusa. Una decina di abitanti dell’isola, guidati dal presidente e commissario della Lega, l’ex senatrice Angela Maraventano, ha protestato durante lo sbarco, esponendo uno striscione con la scritta ‘Stop immigrati’. A monitorare l’ordine pubblico polizia e carabinieri. Intanto il sindaco dell’isola Totò Martello annuncia che domani convocherà i rappresentanti delle associazioni di categoria dell’isola per dichiarare lo sciopero generale contro “il silenzio del governo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

