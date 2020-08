L'amministrazione Trump blocca l'estradizione in Italia di un boss della droga (Di domenica 30 agosto 2020) Si tratta di Salvatore Mancuso, ex capo di formazioni paramilitari di destra in Colombia e referente dei clan calabresi. Lo vogliono gli inquirenti colombiani dove è stato condannato per 1500 omicidi, sparizioni, oltre che per traffico di stupefacenti Leggi su repubblica

