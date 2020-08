LaLiga “frena” Messi: clausola da 700 milioni ancora valida (Di domenica 30 agosto 2020) LaLiga ha rilasciato un comunicato chiarendo la situazione contrattuale di Leo Messi, che oggi non si è presentato per il test PCR alla Ciutat Esportiva del Barça nel tentativo di costringere la dirigenza a chiedere la sua partenza dal club. La federazione spagnola ha confermato la versione del Barcellona, ​​assicurando che l’argentino abbia un contratto in vigore (2021) e una clausola risolutiva senza fornire la cifra (il Barça sostiene che sia di 700 milioni di euro). Questa è la dichiarazione completa: “In relazione alle diverse interpretazioni (alcune delle quali contraddittorie tra loro) pubblicate nei giorni scorsi su diversi media, relative alla situazione contrattuale del giocatore Lionel Andrés Messi con l’FC Barcelona, ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : LaLiga “frena”