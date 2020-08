L’Alfa Romeo Jankovits in scena al Teatro Basaglia (Di domenica 30 agosto 2020) Al Teatro Basaglia di Trieste il 31 agosto in scena lo spettacolo “L’Alfa Romeo Jankovits” di Laura Marchig nell’ambito di Esof 2020 Il 31 agosto alle ore 21 presso il Teatro Basaglia di Trieste per Esof 2020, andrà in scena “L’Alfa Romeo Jankovits” di Laura Marchig, drammaturgia e lettura scenica a cura di Tommaso Tuzzoli. La… L'articolo L’Alfa Romeo Jankovits in scena al Teatro Basaglia Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

