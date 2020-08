L’agente di Thiago Silva: “Il Psg ha cambiato idea in due mesi” (Di domenica 30 agosto 2020) “Non sperava più in una permanenza al Psg perché Leonardo gli aveva detto due mesi fa di non voler prolungare il suo contratto. Ma martedì scorso Leonardo ha chiamato Thiago e ha sollevato la possibilità di una permanenza per un altro anno. Thiago aveva già un accordo con il Chelsea, non poteva tornare indietro. Quando fai una proposta del genere, devi esserne convinto”. Lo ha dichiarato Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, ai microfoni de L’Equipe a proposito dell’addio al Paris Saint-Germain del difensore brasiliano. “Un direttore sportivo che dice a un giocatore che non lo vuole più e due mesi dopo vuole prolungarlo, come lo giudichi? Tuchel ha sempre voluto tenere Thiago – ha aggiunto il procuratore del nuovo ... Leggi su sportface

