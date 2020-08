La Volare piazza il colpo da novanta: presa Valeria Carlozzi (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Volare per il prossimo campionato nazionale di B2 femminile, annuncia il primo rinforzo per la stagione 2020/2021. Si tratta di Valeria Carlozzi, opposto di ruolo, che sarà uno degli elementi di maggior esperienza, un pezzo da novanta. Un colpo di mercato altisonante in questo weekend di fine agosto. Originaria di Campobasso, un metro e ottantacinque di potenza allo stato puro, ma le sue caratteristiche sono anche la velocità e la varietà di colpi. “Sono un opposto atipico grazie alle mie esperienze da centrale – conferma la Carlozzi. Preferisco il gioco veloce, attacco la fast, faccio incroci, ma se c’è bisogno, attacco anche con la palla alta. Ho sviluppato esperienze in posto 4 e ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Volare piazza La Volare piazza il colpo da novanta: presa Valeria Carlozzi anteprima24.it Guerra allo spaccio nella Capitale, 8 arresti nella notte

Prosegue la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato in diverse zone della capitale. Nella zona denominata “pigneto”, i poliziotti del commissariato Por ...

I fratelli Brini volano, Michele è d’argento

Nel decathlon ai campionati italiani assoluti di Padova Alberto arriva quinto, bene anche Ronzani: settimo. Per tutti il record personale.

