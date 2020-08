La testimonial di Gucci fa il saluto romano: ma era rivolto a Cesare e non a Mussolini (Di domenica 30 agosto 2020) Non un saluto fascista ma un saluto romano, che poi chissà se era davvero così, nel senso dell'Ave Cesare. La modella armena Armine Harutyunyan, nuova testimonial della casa di moda Gucci, ha fatto ... Leggi su globalist

La modella armena Armine Harutyunyan, nuova testimonial della casa di moda Gucci, ha fatto molto parlare di sé per la sua bellezza fuori dai canoni. Armine, infatti, si è attirata nelle scorse settima ...ROMA – Si chiama Armine Harutyunyan, non è bellissima, però è stata scelta come nuova testimonial da Gucci. Fin qui nessun problema, ognuno sceglie il simbolo che vuole. Ma dopo essersi attirata, nell ...