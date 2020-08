La Stampa: Pirlo chiama Milik e gli chiede di aspettare un anno, Adl infuriato con la Juve (Di domenica 30 agosto 2020) Scrive che La Stampa che il Napoli ieri si è molto arrabbiato per la telefonata fatta (da Pirlo) ad Arkadiusz Milik, l’attaccante che può scatenare l’atteso effetto domino. La Juve da tempo ha un accordo con il polacco, che non rientra nei piani di Gattuso e va in scadenza di contratto, e proprio per questo avrebbe chiesto al giocatore di aspettare un anno per poi arrivare a Torino da svincolato. Questo perché Pirlo preferirebbe puntare su Dzeko. Milik – scrive il quotidiano – sarebbe stato messo in stand-by dalla Juve. Così è scoppiato il caso, con De Laurentiis infuriato e pronto a tenere in tribuna il suo centravanti per tutta la stagione. La ... Leggi su ilnapolista

