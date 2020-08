La Russia e gli Stati Uniti competono per le attenzioni dell’India (Di domenica 30 agosto 2020) Le tensioni tra Cina ed India si sono spostate sul piano commerciale ed hanno coinvolto il settore petrolifero. Tre fonti hanno riferito alla Reuters che le raffinerie statali indiane hanno interrotto gli acquisti di petrolio da rivenditori cinesi. La causa è da ricercare nel regolamento che mira a limitare le importazioni provenienti dagli Stati confinanti … La Russia e gli Stati Uniti competono per le attenzioni dell’India InsideOver. Leggi su it.insideover

MMastrantuono : RT @Tatiana8VP: Anche i russi gli fanno gli auguri e si augurano che Lukashenka finalmente porti a compimento la promessa che fece quando a… - Tatiana8VP : Anche i russi gli fanno gli auguri e si augurano che Lukashenka finalmente porti a compimento la promessa che fece… - Pol_INcorrect_ : @Borghi_Tv @bordoni_saker Secondo me, nonostante il martellamento continuo con economia film e prodotti USA è evide… - ExlyT1gBLsQIoGn : RT @democraziait: #Putin #????? : #elezioni in #?????? #Bielorussia #??????? sono state corrette, trasparenti e 'PERFETTAMENTE TAROCCATE' E… - buonweekend : RT @TorciaPolitica: Gli #USA contestano alla #Russia un'intercettazione aggressiva di un proprio bombardiere strategico in volo sul Mar Ner… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia gli Come Navalny ha cambiato l’opposizione in Russia Il Post Business news: Turchia, import gas naturale da Russia e Iran in calo nei primi sei mesi del 2020

Hanno registrato una diminuzione anche le importazioni dalla Russia, scese nel primo semestre 2020 a 4,7 ... in crescita del 124 per cento rispetto all’anno scorso, e gli Stati Uniti, a 2,16 miliardi ...

Business news: Turchia, import petrolio in calo del 11,6 per cento a giugno

Ankara, 30 ago 04:00 - (Agenzia Nova) - Nel mese di giugno le importazioni totali di petrolio in Turchia sono calate dell’11,6 per cento rispetto all’anno passato, fino a raggiungere i 2,78 milioni di ...

Hanno registrato una diminuzione anche le importazioni dalla Russia, scese nel primo semestre 2020 a 4,7 ... in crescita del 124 per cento rispetto all’anno scorso, e gli Stati Uniti, a 2,16 miliardi ...Ankara, 30 ago 04:00 - (Agenzia Nova) - Nel mese di giugno le importazioni totali di petrolio in Turchia sono calate dell’11,6 per cento rispetto all’anno passato, fino a raggiungere i 2,78 milioni di ...