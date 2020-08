La polizia sgombera gli italiani a Lampedusa. Video choc: "Lamorgese, dimettiti" | Guarda (Di domenica 30 agosto 2020) Situazione fuori controllo a Lampedusa. Lo sbarco nella notte di 450 migranti, trasportati sull'isola da un peschereccio tunisino, ha provocato le violentissime reazioni degli abitanti dell'isola, che vivono sulla loro pelle "l'invasione" tollerata dal Viminale nel silenzio generale. Le forze dell'ordine schierata dal Ministero degli Interni si sono viste costrette a contenere anche con metodi bruschi le proteste dei Lampedusani e Radio Savana, uno dei profili Twitter più seguiti dai lettori d'area sovranista, pubblica il Video degli scontri commentando con un laconico: "È accaduto, ma non sarebbe MAI dovuto accadere". L'hotspot Lampedusano sfonda quota 1.500 ospiti, quando la capienza massima consentita è oltre 10 volte inferiore. Dentro al centro d'accoglienza, le ... Leggi su liberoquotidiano

Situazione fuori controllo a Lampedusa. Lo sbarco nella notte di 450 migranti, trasportati sull'isola da un peschereccio tunisino, ha provocato le violentissime reazioni degli abitanti dell'isola, che ...

Situazione fuori controllo a Lampedusa. Lo sbarco nella notte di 450 migranti, trasportati sull'isola da un peschereccio tunisino, ha provocato le violentissime reazioni degli abitanti dell'isola, che ...