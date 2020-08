La mamma coraggio Katia Villirillo: “Sono in ospedale, ma le nostre battaglie continuano” (Di domenica 30 agosto 2020) ROMA – “La vostra liberta’ e’ una cosa santa, Crotone deve ritornare ad essere libera, deve votare come si deve. Votate secondo i vostri principi e non secondo il parente, l’amico e il nipote, il favore lo dovete fare alla coscienza che vi porta a guardare i vostri figli, e dovete fare la cosa migliore. Noi continueremo a fare campagna elettorale per portare la citta’ verso la legalita’. Io sono in ospedale, colpita da un ictus, ma tutto deve continuare, le nostre battaglie. Un abbraccio, Caterina Villirillo”. E’ la conclusione del discorso che, con un filo di voce, Caterina Villirillo, mamma coraggio di Giuseppe, ucciso dal boss Gerace, condannato all’ergastolo, il 16 gennaio 2018, ha lanciato su Fb dal letto d’ospedale S. Giovanni di Dio di Crotone, dove e’ ricoverata per l’ictus che “l’ha colpita giovedi scorso alle 4 di mattina”, come racconta la figlia Benedetta, raggiunta dalla Dire. Leggi su dire

