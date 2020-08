La Liga sta con il Barça: la clausola di Messi va pagata (Di domenica 30 agosto 2020) Si fa sempre più intricata la questione Messi in casa Barcellona. Il calciatore non si è presentato per i test anti-Covid questa mattina, mossa che segue l’invio del burofax con il quale il giocatore argentino ha comunicato al club blaugrana la volontà di lasciare la società dopo 17 stagioni. Ora anche la Liga ha deciso … L'articolo La Liga sta con il Barça: la clausola di Messi va pagata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

memelencia : @SMontemorra La Liga sta per perdere l'ultimo reale valore di quel campionato, tra poco anche il campionato francese avrà più valore - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Liga sta con il Barça: la clausola di Messi va pagata: Si fa sempre più intricata la questi… - _starshineforju : e quindi? la liga come può decidere sta cosa? - Bagarotzo : RT @CalcioFinanza: La #Liga sta con il #Barcellona: la clausola di #Messi va pagata - CalcioFinanza : La #Liga sta con il #Barcellona: la clausola di #Messi va pagata -

Ultime Notizie dalla rete : Liga sta Messi, la Liga fa chiarezza sulla clausola da 700 milioni Tuttosport Messi, la Liga fa chiarezza sulla clausola da 700 milioni

BARCELLONA (Spagna) - I vertici del sistema calcio spagnolo fanno chiarezza sulla telenovela che sta tenendo col fiato sospeso i tifosi del Barcellona e non solo: "In relazione alle diverse interpreta ...

La Pulga ha 'disertato' i test previsti per le 10. Presenti invece Luis Suarez e Vidal

Nessun ripensamento dell'ultim'ora da parte di Lionel Messi. Alle parole di ieri sera seguono i fatti, con buona pace delle decine di giornalisti e tifosi radunatisi questa mattina davanti ai cancelli ...

BARCELLONA (Spagna) - I vertici del sistema calcio spagnolo fanno chiarezza sulla telenovela che sta tenendo col fiato sospeso i tifosi del Barcellona e non solo: "In relazione alle diverse interpreta ...Nessun ripensamento dell'ultim'ora da parte di Lionel Messi. Alle parole di ieri sera seguono i fatti, con buona pace delle decine di giornalisti e tifosi radunatisi questa mattina davanti ai cancelli ...