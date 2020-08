La Liga spagnola gela Messi ma anche City, Psg e Inter: “Valida clausola da 700 milioni” (Di domenica 30 agosto 2020) La Liga dà ragione al Barcellona nella diatriba contrattuale con Leo Messi. Nel comunicato ufficiale emesso dalla Liga viene ben evidenziato che l'argentino se vuole lasciare il club catalano deve pagare la clausola rescissoria di 700 milioni di euro. Per City, Psg e Inter è un duro colpo ma anche per l'argentino. "Il contratto è attualmente in vigore e prevede una clausola risolutiva applicabile al caso in cui Lionel Messi decida di sollecitare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto. In conformità con le normative applicabili, e seguendo la procedura corrispondente in questi casi, la Liga non effettuerà la procedura di visto per l'allontanamento del giocatore ... Leggi su itasportpress

