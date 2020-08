La Lega vuole querelare il Corriere per il suo sondaggio sulla Campania (Di domenica 30 agosto 2020) Non è proprio un unicum perché una notizia di una querela simile era stata data da un candidato alle regionali in Calabria all’epoca delle elezioni amministrative locali. Ma questa volta, visto che proprio la Lega è al centro della questione, la notizia assume tutta un’altra rilevanza. Nella giornata di ieri, infatti, era stato diffuso un sondaggio Ipsos (pubblicato sul Corriere della Sera) a proposito delle elezioni in Campania. La Lega vuole querelare la testata di via Solferino per il dato che è stato comunicato. LEGGI ANCHE > Salvini dice che non crede ai sondaggi come ai virologi Lega querela sondaggio del Corriere che la dà al 3% Il sondaggio dava ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : Alla faccia dei rosiconi e di chi vuole male al Capitano! Guardate a Capurso (Bari) che spettacolo! E il 20 e 21 se… - francesca_flati : Salvini vuole sfiduciare la ministra Azzolina? Ancora propaganda! Sulla scuola continua ad insultare, ma non fa pro… - andliuz : RT @lucianocapone: La Lega vuole 500 mila euro dal Corriere della sera perché ritiene che nel sondaggio Ipsos sulle regionali in Campania a… - mario_bontempo : RT @lucianocapone: La Lega vuole 500 mila euro dal Corriere della sera perché ritiene che nel sondaggio Ipsos sulle regionali in Campania a… - _IL_DIGA_ : RT @lucianocapone: La Lega vuole 500 mila euro dal Corriere della sera perché ritiene che nel sondaggio Ipsos sulle regionali in Campania a… -