La Guardia di Finanza si avvicina ai migranti, esplode il barcone durante il soccorso (Di domenica 30 agosto 2020) Peer motivi ancora da accertare un’esplosione ha distrutto il barcone dei migranti, approdato questa mattina a Sellia Marina, che la Guardia di Finanza stava rimorchiando verso il porto di Crotone. Quattro morti – tra cui una donna – e due dispersi, cinque i feriti che hanno riportato ustioni più o meno gravi. E’ il bilancio … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Atletica, Assoluti: Tamberi e Iapichino campioni. Nei 100 Tortu rinuncia, Jacobs campione

Gianmarco Tamberi con 2,28 metri ha vinto il titolo italiano 2020 del salto in alto. Il saltatore marchigiano sulla pedana del 'Colbachini' di Padova fino a 2,28 ha fatto percorso netto (nessun errore ...

Migranti, barcone si incendia a Crotone: 4 morti, due finanzieri feriti. Lampedusa, hotspot al collasso

Sono stati recuperati i corpi senza vita di quattro migranti, tra cui una donna, che erano a bordo del barcone sul quale si é sviluppato un incendio seguito da un'esplosione. Altri due risultano tutto ...

