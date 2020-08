La grande nevicata del 1985 su Milano. Video meteo (Di domenica 30 agosto 2020) La neve del 1985 giunse copiosissima in una Milano ghiacciata, con la temperatura che da giorni non saliva sopra la soglia di 0°C. In pieno centro città si ebbero giornate di gelo tra le maggiori del secolo. Poi venne la perturbazione dall’Oceano Atlantico con il suo carico di precipitazioni nevose. Milano fu ammantata di 70 centimetri di neve. meteo Giornale. Leggi su meteogiornale

giorgioz70 : @max74volpato L’inizio della grande nevicata, presente allo stadio - unmagroio : RT @nickbluebox: Da piccolo con la neve scendevo con il bob o un sacco della spazzatura dalla collina accanto casa e si andava a scuola a p… - unmagroio : RT @nickbluebox: Da piccolo con la neve scendevo con il bob o un sacco della spazzatura dalla collina accanto casa e si andava a scuola a p… - unchimico : RT @nickbluebox: Da piccolo con la neve scendevo con il bob o un sacco della spazzatura dalla collina accanto casa e si andava a scuola a p… - nickbluebox : Da piccolo con la neve scendevo con il bob o un sacco della spazzatura dalla collina accanto casa e si andava a scu… -

Ultime Notizie dalla rete : grande nevicata La grande nevicata del 1985 su Milano. Video meteo Meteo Giornale La grande nevicata del 1985 su Milano. Video meteo

La neve del 1985 giunse copiosissima in una Milano ghiacciata, con la temperatura che da giorni non saliva sopra la soglia di 0°C. In pieno centro città si ebbero giornate di gelo tra le maggiori del ...

Montagne incontaminate? Adesso nevica plastica: ogni anno ne cadono 25 chili

Alte montagne incontaminate? Non più. La plastica è nel mare e ora si scopre che è anche nella neve. In un anno 200 milioni di frammenti all’anno «nevicano» sulle montagne della Valle d’Aosta, che cor ...

La neve del 1985 giunse copiosissima in una Milano ghiacciata, con la temperatura che da giorni non saliva sopra la soglia di 0°C. In pieno centro città si ebbero giornate di gelo tra le maggiori del ...Alte montagne incontaminate? Non più. La plastica è nel mare e ora si scopre che è anche nella neve. In un anno 200 milioni di frammenti all’anno «nevicano» sulle montagne della Valle d’Aosta, che cor ...