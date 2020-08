La costituzionalista Carlassare per il sì al referendum (Di domenica 30 agosto 2020) Di seguito l’intervista rilasciata a La Repubblica da Lorenza Carlassare, prima donna in Italia a ricoprire la cattedra di diritto costituzionale. A cura di Liana Milella. Lei, professoressa Lorenza Carlassare, come voterà il 20 settembre? «Invidio le certezze di tanti su una questione complessa e con tante facce. Devo dire che ho molti dubbi: da un lato, come ho sempre detto, anche a Repubblica, giusto un anno, sono favorevole alla riduzione del numero dei parlamentari. Ritengo che ci possa essere maggiore efficienza, spero in una selezione più accurata delle candidature. Tuttavia resta il nodo della legge elettorale». Lei dunque, come Zingaretti, pone una condizione imprescindibile per dire Sì? «Quello che mi pare essenziale è tornare all’essenza della democrazia, nella quale la rappresentanza ... Leggi su ilblogdellestelle

