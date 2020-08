La Città di Avellino batte un nuovo colpo: preso Andrea D’Argenio (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Città di Avellino SSD comunica l’ingaggio del centrocampista ’, proveniente dall’FC Avellino. Il giovane calciatore, classe 1999, è cresciuto calcisticamente nell’FC Avellino, con cui ha disputato tutta la trafila dal primo giorno di Promozione. Emblema della crescita dei giovani su cui ha puntato la società di provenienza, è un giocatore che ha talento ed un mancino micidiale. “Sono onorato di indossare questa nuova maglia – queste le sue prime parole. Ringrazio la società per la fiducia riposta nei miei confronti e spero di ricambiare nel miglior modo possibile mettendomi a disposizione del mister e della squadra. Cercheremo di lottare su ogni pallone, dando il cento per cento ... Leggi su anteprima24

