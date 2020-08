La cipolla di Cannara verso la certificazione Igp. Tre giorni di street food (Di domenica 30 agosto 2020) La quarantesima Festa della cipolla di Cannara dà appuntamento al 2021 ma la città non rinuncia a celebrare i prodotti della terra, primo fra tutti la cipolla, accanto ad altri prodotti tipici e ... Leggi su perugiatoday

Cannara, rinviata la tradizionale Festa della cipolla ma dal 3 al 6 settembre c'e' l'Onion summer village al parco XXV aprile.. Nella fiera ci sarà spazio anche per l'oggettistica, l'artigianato artis ...

