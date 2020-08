La California in fiamme: fra pandemia, incendi e gol politici (Di domenica 30 agosto 2020) “Più di 400mila ettari di terreno sono stati bruciati in California, l'equivalente dello Stato del Rhode Island”. Il governatore Gavin Newsom metteva a punto con queste parole la tragica situazione degli incendi che stanno devastando il Golden State. Sono tempi bui per la California che negli ultimi mesi sta affrontando anche la pandemia del Covid-19. Preoccupano di più due di questi incendi nel nord dello Stato che rappresentano i più grandi nella storia della California. Si tratta dell'incendio LNU Lightning Complex al nord-nordest di San Francisco e quello del SCU Lightning Complex che colpisce all'est di San Jose. Altri più piccoli in diverse parti dello Stato preoccupano anche poiché siamo solo all'inizio della ... Leggi su ilfogliettone

Un uomo è riuscito a domare l'incendio di casa sua... grazie alla birra light

Un uomo della California, Chad Little, ha rischiato la vita per spegnere un incendio a casa sua... armato solamente di una confezione di 30 Bud Light, una birra analcolica. Le fiamme si sono propagate ...

