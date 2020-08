La "banda dell'abbraccio" Così i romeni ripulivano le anziane per strada (Di domenica 30 agosto 2020) Valentina Dardari Sono quattro gli arresti nel Mantovano. Si avvicinavano alle anziane vittime e con la scusa di abbracciarle portavano via collane e orologi. Alcune vittime però si sono divincolate e hanno permesso di prendere i ladri Fermata una banda di romeni che con la scusa di ringraziare anziane persone le derubavano di collane e orologi. La tecnica era sempre la stessa: prima avvicinavano la vittima scelta e le chiedevano una informazione stradale. Appena ricevuta, la abbracciavano per ringraziarla calorosamente e strapparle collanina e orologio. I tentativi di furto si sono verificati tutti nel Mantovano, e tutti a danno di donne anziane. Tra l’altro, in piena emergenza coronavirus non sarebbe neanche molto indicato abbracciare uno sconosciuto, azione ... Leggi su ilgiornale

